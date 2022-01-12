С сообщника взяточников суд взыскал 650 млн рублей

Материалы в отношении Алексея Пожидаева были выделены главным военным следственным управлением СКР из расследования уголовного дела о коррупции в продуправлении Минобороны в связи с заключением его фигурантом соглашения о досудебном сотрудничестве.
По большому делу помимо господина Пожидаева проходили бывшие начальник продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной, его заместитель в том же звании Александр Вакулин, начальник отдела технического обеспечения того же продуправления подполковник Алексей Гринюк, которого следствие считает организатором преступной группы.
Кроме них по делу были привлечены начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу военного ведомства Юрий Решетников, гражданский специалист министерства Александр Борувков, работавший начальником отдела размещения государственного заказа, и предприниматель Алексей Калитин.
Следствие считает, что группа действовала с февраля 2014 года, когда петербуржец Калитин, стремясь расширить бизнес за счет исполнения заказов Минобороны РФ, познакомился с бывшим офицером управления ресурсного (продовольственного) обеспечения военного ведомства Алексеем Пожидаевым, имевшим в нем хорошие связи.
Предприниматель договорился, что через Пожидаева он за вознаграждение будет получать из управления служебную информацию о планируемых в нем закупках (суммах будущих сделок, номенклатуре, технических условиях на товары, а также местах и сроках их поставки) до их официального опубликования.
Алексей Пожидаев согласился, запросив у Алексея Калитина 40 млн руб. При этом пояснил, что половина суммы должна быть передана старшему офицеру управления Алексею Гринюку, который обладал всей информацией о закупках.
Когда господин Пожидаев сообщил последнему о предложении своего приятеля Калитина, подполковник Гринюк согласился. Вначале он скопировал на флешку сведения о закупках, которые передал господину Пожидаеву, а тот — предпринимателю Калитину.
Благодаря последующим переговорам Алексея Пожидаева со своими бывшими сослуживцами, Алексею Калитину удалось за взятки не только периодически узнавать о планах закупок, но и стать главным поставщиком продуправления, считает следствие.
При этом по согласованию с военными цены на поставляемые министерству товары (черпаки, ложки, овощерезки, аппараты для чистки картофеля, резки яиц, кухни, весы и проч.) постоянно завышались.
Благодаря этому, по данным следствия, с 2014 по 2017 год участники преступной группы смогли получить более 650 млн руб. Из этой суммы господину Пожидаеву досталось 167 млн руб.
Он и его друзья из продуправления Минобороны могли бы получить и больше, но в апреле 2017 года все участники преступной схемы были задержаны оперативниками ФСБ России. Военнослужащих обвинили в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Алексей Пожидаев и его сообщник Александр Борувков первыми признали вину, заключив досудебные соглашения с главной военной прокуратурой о сотрудничестве. В связи с этим их уголовные дела были выделены в отдельное производство и рассмотрены судами в особом порядке без изучения материалов дела и допроса свидетелей.
В марте 2021 года Александр Борувков получил шесть с половиной лет за взяточничество и превышение должностных полномочий, а также штраф в размере 368 млн руб.
Кроме того, судом был удовлетворен иск военного ведомства о взыскании с осужденного ущерба в размере 650 млн руб.
А в июле прошлого года в 235-м гарнизонном военном суде начался процесс над Александром Бережным, Александром Вакулиным, Алексеем Гринюком и Юрием Решетниковым, которым, по версии следствия, досталась основная часть взяток на сумму более 368 млн руб. от господина Калитина.
Поскольку фигуранты свою вину не признали, процесс над ними обещает затянуться. Но по иску прокуратуры у Александра Бережного уже конфисковали элитную квартиру с машино-местом на юго-западе столицы, в которой только сантехника и занавески стоили 5 млн руб. Также были конфискованы и личные машины военного — BMW 520i и Audi A4 за 3,5 млн руб. каждая.
Дело в отношении Алексея Пожидаева, которому в итоге инкриминировали только пособничество в превышении должностных полномочий, поступило в Басманный райсуд в конце ноября 2021 года. 9 декабря по нему прошло первое заседание, а уже 22 декабря состоялись прения сторон. В ходе них прокурор запросил для подсудимого три года заключения в колонии общего режима.
Адвокаты просили проявить к их подзащитному снисхождение, поскольку благодаря его показаниям была раскрыта коррупционная схема.
В итоге суд назначил господину Пожидаеву три года и три месяца колонии, обязав его выплатить в порядке возмещения ущерба почти 650 млн руб. Под стражу его взяли в зале суда. Будут ли адвокаты обжаловать решение суда, оперативно выяснить не удалось. Отметим, что вскоре и также в особом порядке должны рассмотреть дело Алексея Калитина, активно сотрудничавшего с ГВСУ СКР.
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