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06:58 (мск), источник: Известия

Белоруссия назвала монтажом польскую запись переговоров с пилотом Ryanair

Запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, распространенная Польшей, имеет признаки монтажа. С таким заявлением выступил заместитель начальника управления Следственного комитета Белоруссии по Минску Андрей Мотолько во вторник, 11 января.

Источник: Reuters

«Органом предварительного следствия была назначена фоноскопическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз, в указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи», — рассказал он в интервью телеканалу ОНТ.

Так, польская сторона утверждала, что третий голос на записи, кроме пилота и диспетчера, принадлежит сотруднику КГБ Белоруссии.

В то время как им на самом деле был руководитель полетов минского районного диспетчерского центра Евгений Цыганов: из-за возникшей внештатной ситуации он подключился к работе диспетчера.

Сам Цыганов добавил, что во время переговоров с пилотом всего в помещении было пять человек.

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.

24 мая на фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

25 мая департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом самолета Ryanair. Уточнялось, что экипаж самолета несколько раз пытался узнать об источнике информации о минировании самолета.

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