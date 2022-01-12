Белоруссия назвала монтажом польскую запись переговоров с пилотом Ryanair

«Органом предварительного следствия была назначена фоноскопическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз, в указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи», — рассказал он в интервью телеканалу ОНТ.
Так, польская сторона утверждала, что третий голос на записи, кроме пилота и диспетчера, принадлежит сотруднику КГБ Белоруссии.
В то время как им на самом деле был руководитель полетов минского районного диспетчерского центра Евгений Цыганов: из-за возникшей внештатной ситуации он подключился к работе диспетчера.
Сам Цыганов добавил, что во время переговоров с пилотом всего в помещении было пять человек.
23 мая 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.
24 мая на фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.
25 мая департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом самолета Ryanair. Уточнялось, что экипаж самолета несколько раз пытался узнать об источнике информации о минировании самолета.