Диспетчеры заявили об угрозе безопасности полетов из-за сокращений

Увольнения преимущественно грозят авиадиспетчерам и другому основному производственному персоналу, который обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве РФ, утверждает представитель ФПАД. Он указал, что сокращения квалифицированного персонала, на подготовку которого уходит от пяти до 10 лет, отразятся на безопасности полетов.
В письме говорится, что из-за резкого спада полетов в воздушном пространстве России, вызванного пандемией, ГК ОрВД потеряла 60% своих доходов. Сейчас, несмотря на то, что число полетов по внутренним маршрутам превысило уровень 2019 года, госкорпорация продолжает показывать отрицательную экономическую эффективность — порядка 2 млрд рублей ежемесячно. Причина — медленное восстановление интенсивности полетов по международным воздушным трассам, включая транзитные.
Для выравнивания баланса между доходами и расходами на предприятии летом был урезан фонд оплаты труда на 10% до конца 2022 года, а к концу прошлого года принята программа оптимизации численности персонала, добавил Сергей Ковалев.
Замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров в ответном письме ПАРРиС (есть у «Известий») назвал финансово-экономическое положение ГК ОрВД сложным, поэтому пересмотр решения о снижении ФОТ на 10% не представляется возможным.
Для сглаживания негативного воздействия пандемии на финансовое положение госкорпорации и предотвращения кассовых разрывов ФАС приняла решение о повышении ставок сборов с авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание на 5−10%, сообщил профсоюзам Дмитрий Ядров после их обращений к премьер-министру (письмо есть у «Известий»). Повышение планируется к реализации лишь с марта 2022 года, но оно недостаточное и усугубляющее финансовое положение госкорпорации, заявляет профсоюз.
Размер ставок аэронавигационных сборов не менялся с 2010 года. В тоже время цена билетов всех авиакомпаний за тот же период выросла многократно, в том числе по причине роста стоимости авиатоплива и иных услуг. В результате, стоимость аэронавигационного обслуживания в цене авиабилета для каждого пассажира составляет менее 1%, хотя этот показатель приближался к 2% в 2010 году, когда принималось решение о повышении ставок на 30%. Соответственно, принятие вышеуказанного решения о повышении ставок на 5% с марта 2022 года усугубляет финансовое состояние госкорпорации, заявляют в ФПАД.