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22:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Росгвардейцам недолили топлива

Вступил в законную силу приговор Ирине Рябцевой, бывшему начальнику склада ГСМ роты аэродромно-технического обеспечения одной из частей Росгвардии. Сотрудница службы тыла приговорена к двум с половиной годам колонии-поселения за особо крупное хищение авиационного топлива. Суд признал, что госпоже Рябцевой и двоим ее сообщникам удалось за счет приписок похитить и продать почти 600 тонн горючего для вертолетов стоимостью 26,7 млн руб. Ирина Рябцева полностью признала вину.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Краснодарский гарнизонный военный суд признал Ирину Рябцеву, бывшего начальника склада ГСМ роты аэродромно-технического обеспечения одной из частей Росгвардии, виновной в совершении особо крупной растраты вверенного имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также служебного подлога, повлекшего существенное нарушение интересов государства (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Подсудимой назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии-поселения. Судебный акт не был обжалован и вступил в силу, документ опубликован на сайте гарнизонного военного суда.

Как следует из приговора, Ирина Рябцева действовала в сговоре с двумя сослуживцами, которые также были осуждены Краснодарским военным гарнизонным судом за растрату и подлог, но не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы в Южный окружной военный суд (ЮОВС).

По данным ЮОВС, Валерий Новик, бывший заместитель командира войсковой части Росгвардии по инженерно-авиационной службе, гарнизонным судом приговорен к трем годам и шести месяцам колонии, апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Александр Ревва, бывший начальник службы ГСМ этой же войсковой части, осужден на четыре года и шесть месяцев колонии общего режима, его апелляционную жалобу ЮОВС рассмотрит 14 января.

Суд признал, что злоумышленники действовали с 2017-го по 2019 год, схема хищения горючего была построена на систематическом завышении объемов авиационного топлива, якобы заправленного в авиационную технику.

Ирина Рябцева вносила в накладные и акты списания ГСМ недостоверные сведения о количестве топлива, якобы израсходованного при полетах вертолетов, а ее сообщники оформляли сфальсифицированные донесения командованию.

Образовавшиеся за счет приписок излишки топлива вывозились с территории части на автоцистерне, причем Ирина Рябцева лично сопровождала груз до места передачи покупателям — гражданским лицам (материалы в отношении этих граждан выделены в отдельное производство).

Средства, вырученные военнослужащими от продажи горючего, распределялись между участниками группы, сказано в приговоре суда. Всего, как установил суд, при участии Ирины Рябцевой и ее сообщников было похищено 592 тонны горючего, ущерб ведомству составил 26,7 млн руб.

Ирина Рябцева полностью признала вину, ее дело было рассмотрено в особом порядке. Также бывшая сотрудница службы тыла в полном объеме признала иск Росгвардии, ущерб будет взыскан солидарно со всех фигурантов дела.

Валерий Новик и Александр Ревва были взяты под стражу в зале гарнизонного суда после провозглашения приговора; Ирина Рябцева находится на свободе, ей предстоит самостоятельно прибыть в колонию-поселение.

Анна Перова, Краснодар

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