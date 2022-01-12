Росгвардейцам недолили топлива

Как стало известно «Ъ», Краснодарский гарнизонный военный суд признал Ирину Рябцеву, бывшего начальника склада ГСМ роты аэродромно-технического обеспечения одной из частей Росгвардии, виновной в совершении особо крупной растраты вверенного имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также служебного подлога, повлекшего существенное нарушение интересов государства (ч. 2 ст. 292 УК РФ).
Подсудимой назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии-поселения. Судебный акт не был обжалован и вступил в силу, документ опубликован на сайте гарнизонного военного суда.
Как следует из приговора, Ирина Рябцева действовала в сговоре с двумя сослуживцами, которые также были осуждены Краснодарским военным гарнизонным судом за растрату и подлог, но не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы в Южный окружной военный суд (ЮОВС).
По данным ЮОВС, Валерий Новик, бывший заместитель командира войсковой части Росгвардии по инженерно-авиационной службе, гарнизонным судом приговорен к трем годам и шести месяцам колонии, апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Александр Ревва, бывший начальник службы ГСМ этой же войсковой части, осужден на четыре года и шесть месяцев колонии общего режима, его апелляционную жалобу ЮОВС рассмотрит 14 января.
Суд признал, что злоумышленники действовали с 2017-го по 2019 год, схема хищения горючего была построена на систематическом завышении объемов авиационного топлива, якобы заправленного в авиационную технику.
Ирина Рябцева вносила в накладные и акты списания ГСМ недостоверные сведения о количестве топлива, якобы израсходованного при полетах вертолетов, а ее сообщники оформляли сфальсифицированные донесения командованию.
Образовавшиеся за счет приписок излишки топлива вывозились с территории части на автоцистерне, причем Ирина Рябцева лично сопровождала груз до места передачи покупателям — гражданским лицам (материалы в отношении этих граждан выделены в отдельное производство).
Средства, вырученные военнослужащими от продажи горючего, распределялись между участниками группы, сказано в приговоре суда. Всего, как установил суд, при участии Ирины Рябцевой и ее сообщников было похищено 592 тонны горючего, ущерб ведомству составил 26,7 млн руб.
Ирина Рябцева полностью признала вину, ее дело было рассмотрено в особом порядке. Также бывшая сотрудница службы тыла в полном объеме признала иск Росгвардии, ущерб будет взыскан солидарно со всех фигурантов дела.
Валерий Новик и Александр Ревва были взяты под стражу в зале гарнизонного суда после провозглашения приговора; Ирина Рябцева находится на свободе, ей предстоит самостоятельно прибыть в колонию-поселение.
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