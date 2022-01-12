Посольство назвало предварительную причину смерти Михаила Зеленского

«Окончательного медицинского заключения пока нет», — уточнила пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова.
Она добавила, что местные врачи пытались реанимировать журналиста.
«Точная дата репатриации тела не определена. Необходимые для этого документы находятся в стадии оформления. Сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с родственниками покойного и доминиканскими властями для ускорения этого процесса», — заключила Иванова.
Накануне стало известно, что Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане, ему было 46 лет. Первоначально СМИ сообщали, что причиной смерти мог стать инсульт.
С 1997 по 1999 год журналист вел информационные программы на «Радио России — Ностальжи» и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года Зеленский работал в ВГТРК, вел программы «Вести» и «Вести-Москва», а также ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он был ведущим новостей на канале «Россия 24», передач телеканала «Россия — Культура».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.