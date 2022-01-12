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12 января, источник: © РИА Новости

Посольство назвало предварительную причину смерти Михаила Зеленского

МЕХИКО, 12 янв — РИА Новости. Причиной смерти журналиста Михаила Зеленского в Доминикане, по предварительным данным, стала остановка сердца, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Венесуэле.

Источник: РИА "Новости"

«Окончательного медицинского заключения пока нет», — уточнила пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова.

Она добавила, что местные врачи пытались реанимировать журналиста.

«Точная дата репатриации тела не определена. Необходимые для этого документы находятся в стадии оформления. Сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с родственниками покойного и доминиканскими властями для ускорения этого процесса», — заключила Иванова.

Накануне стало известно, что Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане, ему было 46 лет. Первоначально СМИ сообщали, что причиной смерти мог стать инсульт.

С 1997 по 1999 год журналист вел информационные программы на «Радио России — Ностальжи» и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года Зеленский работал в ВГТРК, вел программы «Вести» и «Вести-Москва», а также ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он был ведущим новостей на канале «Россия 24», передач телеканала «Россия — Культура».

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