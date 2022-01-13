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10:55 (мск), источник: © РИА Новости

Экспертиза признала вменяемым юношу, устроившего стрельбу в Перми

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Открывший стрельбу в университете в Перми Тимур Бекмансуров признан вменяемым, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Источник: Агентство «Москва»

«СК России продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к которому причастен Тимур Бекмансуров. Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — сказал он.

По данным следствия, утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Юноше предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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