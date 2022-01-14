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14:01 (мск), источник: Газета.Ру

Россиянка погибла в ходе погромов в Казахстане

В российском посольстве в Казахстане сообщили, что в ходе беспорядков в Жамбылской области республики погибла гражданка России, информация об этом опубликована на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

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«В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз Жамбыльской области на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким, 1995 года рождения», — сообщили в посольстве.

Там уточнили, что преступление было совершено в момент, когда женщина покидала место работы.

Генконсульство России в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими. Ведомство направило обращение к властям с просьбой взять ситуацию на контроль и оказать содействие семье погибшей. Генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье погибшей материальной помощи.

В ведомстве выразили соболезнования родным погибшей и указали, что посольство России в Казахстане направит запрос в правоохранительные органы о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.

«Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», — заявили в посольстве.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других городах начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. В связи с произошедшим власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. В Генпрокуратуре республики сообщили о возбуждении 494 уголовных дел по итогам беспорядков.

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