Россиянка погибла в ходе погромов в Казахстане

«В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз Жамбыльской области на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким, 1995 года рождения», — сообщили в посольстве.
Там уточнили, что преступление было совершено в момент, когда женщина покидала место работы.
Генконсульство России в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими. Ведомство направило обращение к властям с просьбой взять ситуацию на контроль и оказать содействие семье погибшей. Генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье погибшей материальной помощи.
В ведомстве выразили соболезнования родным погибшей и указали, что посольство России в Казахстане направит запрос в правоохранительные органы о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.
«Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», — заявили в посольстве.
В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других городах начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. В связи с произошедшим власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. В Генпрокуратуре республики сообщили о возбуждении 494 уголовных дел по итогам беспорядков.