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16:22 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ задержала хакеров REvil по запросу США

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) сообщила о задержании хакеров REvil. Оно было проведено после обращения из США. Подозреваемым предъявлены обвинения.

Источник: Reuters

Представители соответствующих служб США сообщили России о лидере хакерской группировки REvil и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний, сообщила ФСБ РФ. После этого в России было проведено задержание группы хакеров, им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». «Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», — говорится в сообщении.

В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование. «Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы», — сообщает ФСБ.

По местам пребывания 14 членов организованного преступного сообщества изъяты денежные средства: свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.

По данным ФСБ, хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете.

В октябре 2021 года стало известно, что спецслужбы США «при поддержке стран-единомышленниц» провели операцию по взлому серверов REvil. После взлома хакеры были вынуждены прекратить свою деятельность. Считается, что в REvil работают русскоязычные хакеры, и США допускали причастность Кремля к пропаже киберпреступников.

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