Киев заподозрил Москву в хакерской атаке на украинские госсайты

В ночь 14 января были атакованы сайты МИДа, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго и Минагрополитики. «Контент ресурсов изменен не был. Вопреки утверждениям злоумышленников, утечки данных, в том числе персональных, не произошло», — сообщает министерство. Работа ряда правительственных сайтов была приостановлена превентивно. «По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности первые данные дают основания считать, что атака была осуществлена Российской Федерацией», — сообщает МКИП.
Ведомство предположило, что новая атака связана с «недавним поражением России на переговорах по поводу будущего сотрудничества Украины с НАТО».
Об этом же, якобы, свидетельствуют анонсированные Россией военные учения. По данным МКИП, на русский след указывает хронология распространения новости. «Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были “сливные бачки”. А дальше ее активно распространили уже российские издания», — сообщает министерство.
10 января в Женеве прошли переговоры с участием российско-американских делегаций. По итогам переговоров Россия и США не достигли прогресса в вопросе гарантий о нерасширении НАТО. 12 января в Брюсселе завершился совет Россия—НАТО. Альянс отказался гарантировать невступление Украины.