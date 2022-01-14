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17:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Киев заподозрил Москву в хакерской атаке на украинские госсайты

Хакерская атака на правительственные украинские сайты могла быть совершена Россией, сообщает Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины. Предполагается, что атака связана с «поражением» России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО, отмечает МКИП. Доказательством русского следа украинское министерство считает быструю публикацию новостей в российских СМИ.

В ночь 14 января были атакованы сайты МИДа, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго и Минагрополитики. «Контент ресурсов изменен не был. Вопреки утверждениям злоумышленников, утечки данных, в том числе персональных, не произошло», — сообщает министерство. Работа ряда правительственных сайтов была приостановлена превентивно. «По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности первые данные дают основания считать, что атака была осуществлена Российской Федерацией», — сообщает МКИП.

Ведомство предположило, что новая атака связана с «недавним поражением России на переговорах по поводу будущего сотрудничества Украины с НАТО».

Об этом же, якобы, свидетельствуют анонсированные Россией военные учения. По данным МКИП, на русский след указывает хронология распространения новости. «Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были “сливные бачки”. А дальше ее активно распространили уже российские издания», — сообщает министерство.

10 января в Женеве прошли переговоры с участием российско-американских делегаций. По итогам переговоров Россия и США не достигли прогресса в вопросе гарантий о нерасширении НАТО. 12 января в Брюсселе завершился совет Россия—НАТО. Альянс отказался гарантировать невступление Украины.

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