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03:54 (мск), источник: Мослента

Тело одинокого вахтера нашли на рабочем месте через десять дней после смерти

Тело одинокого вахтера нашли на рабочем месте в Москве через десять дней после смерти. Об этом рассказала «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

По имеющимся данным, 64-летний уроженец Воркуты приезжал в столицу, где вахтовым методом охранял склад одной из оптовых фирм. Его очередная смена выпала на период новогодних каникул. Вечером 30 декабря мужчина прибыл на работу, едва успев проводить сотрудников компании на заслуженный отдых. С тех пор никто из коллег с ним не связывался.

Ранним утром 10 января управляющий складом приехал на работу отправился осматривать помещения. Зайдя на склад, он обнаружил на полу тело сторожа и незамедлительно вызвал полицию. «Установлено, что мужчина скончался на следующий день после выхода на службу, 31 декабря. Его тело десять дней пролежало на складе», — процитировало издание источник. Так как на телефон погибшего никто не звонил, сообщений с поздравлениями с Новым годом ему не приходило и заявлений о пропаже мужчины не было, правоохранители сделали вывод, что он абсолютно одинок.

Уточняется, что каких-либо следов насильственной смерти на теле вахтера не обнаружено. Предположительно, он скончался из-за проблем со здоровьем.

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