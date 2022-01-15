11:11 (мск), источник: © РИА Новости
В Японии зафиксировали первую смерть пациента с «омикроном»
ТОКИО, 15 янв — РИА Новости. Первый случай смерти человека со штаммом коронавируса «омикрон» зафиксирован в Японии, передает агентство Киодо.
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По его данным, речь идет о пожилом мужчине, скончавшемся в городе Сидзуока 11 января от коронавируса. Последующий анализ подтвердил, что у мужчины был штамм «омикрон».
Накануне в Японии был зафиксирован максимальный суточный прирост новых заражений коронавирусом с 1 сентября, в стране было подтверждено 22 045 инфицированных. За сутки скончались 11 человек. Ранее на этой неделе сообщалось, что штамм «омикрон» выявлен во всех 47 префектурах Японии.
Максимальный суточный прирост заражений за все время эпидемии был зафиксирован 20 августа — тогда в Японии было выявлено 25 992 случая.