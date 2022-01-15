11:54 (мск), источник: ТАСС
В РФ выявили 27 179 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 19 декабря
Впервые с 13 декабря число выздоровевших в стране оказалось меньше количества случаев заражения.
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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 179, до 10 774 304. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 19 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,25%.
В частности, за сутки в Москве выявили 6 555 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 3 314, в Подмосковье — 2 589, в Нижегородской области — 736, в Свердловской — 612, в Краснодарском крае — 561.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 617 786, следует из сообщения штаба.
Число выздоровлений и смертей.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 584, до 9 835 884. Впервые с 13 декабря 2021 года число выздоровевших в стране оказалось меньше количества выявленных за сутки случаев заражения.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 723 против 739 днем ранее, до 320 634.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,98%, следует из данных штаба.