Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщили СМИ

Ранее японское метеорологическое управление сообщило, что угроза цунами высотой до трех метров объявлена в Японии. По его данным, предупреждение об угрозе действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане.
Отмечалось, что волны высотой до одного метра могли достигнуть всего тихоокеанского побережья Японии, а в районе западной части префектуры Кагосима волна может быть высотой 0,2 метра.
По данным издания, волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение.
«Приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья — от Тохоку до Окинавы», — говорится в сообщении газеты.
О высоте волн не сообщается.
Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.