23:21 (мск), источник: © РИА Новости
В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Неизвестный захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.
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«Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют», — сообщает полиция города Колливилль в Twitter.
По данным местных СМИ, вооруженный мужчина захватил в заложники находившихся в синагоге людей, в том числе раввина.