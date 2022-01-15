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23:21 (мск), источник: © РИА Новости

В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Неизвестный захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.

Источник: © РИА Новости

«Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют», — сообщает полиция города Колливилль в Twitter.

По данным местных СМИ, вооруженный мужчина захватил в заложники находившихся в синагоге людей, в том числе раввина.

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