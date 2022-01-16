Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В Госдуме рассказали о законопроектах 2022 года 2022 год в России начался с дискуссии о разумности 11-дневных новогодних выходных
Фоторепортажи
40Кого мы потеряли в 2021 году
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
10:11 (мск), источник: РБК

Bloomberg сообщил о начале в ЕС учений по противодействию кибератакам

Страны Евросоюза в пятницу начали шестинедельные учения по борьбе с кибератаками, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. Мероприятие должно определить степень готовности стран объединения к крупному кризису в киберсфере, в том числе в области мониторинга и определения источника угрозы, а также противодействия атаке и устранению ее последствий.

Источник: Reuters

В документах отмечается, что страны ЕС тесно связаны друг с другом в цифровом пространстве, поэтому потенциальный взлом в одной стране может затронуть и другие. Учения помогут странам наладить сотрудничество по противостоянию хакерским атакам. Как писал Bloomberg ранее, страны-участники в ходе учений должны будут совместно организовать информирование общественности и согласовать дипломатический ответ на кибератаку.

Для учений будет организована симуляция кибератаки на фиктивную финскую энергетическую компанию, пишет агентство.

Учения ЕС начались в тот же день, когда произошла кибератака на украинские правительственные сайты. В ночь на 14 января хакеры взломали 70 порталов, в том числе сайты кабинета министров, Минобрнауки, МИД, Минтранспорта, Минфина и других ведомств. На их страницах появился призыв «бояться и ждать худшего» на украинском, русском и польском языках.

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что содержимое сайтов не пострадало и утечки персональных данных не произошло.

Читайте также
Песков заявил о высоком уровне напряженности на границе с Украиной

СБУ предположила, что кибератаку могли осуществить «хакерские группы, связанные со спецслужбами Российской Федерации». Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк связал атаку с белорусской разведкой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность России ко взлому.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел Евросоюза 13 января анонсировал отправку на Украину «миссию по поддержке украинцев в борьбе с кибератаками». По словам Борреля, киберугроза — это «один из рисков, с которыми им (украинцам) предстоит столкнуться».

Позднее, уже после взлома украинских сайтов, ЕС осудил атаку и выразил готовность помочь Киеву в борьбе с ее последствиями.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Скончалась народная артистка России
«Длящийся будет шок»: Набиуллина о последствиях для экономики России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь