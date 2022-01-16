Bloomberg сообщил о начале в ЕС учений по противодействию кибератакам

В документах отмечается, что страны ЕС тесно связаны друг с другом в цифровом пространстве, поэтому потенциальный взлом в одной стране может затронуть и другие. Учения помогут странам наладить сотрудничество по противостоянию хакерским атакам. Как писал Bloomberg ранее, страны-участники в ходе учений должны будут совместно организовать информирование общественности и согласовать дипломатический ответ на кибератаку.
Для учений будет организована симуляция кибератаки на фиктивную финскую энергетическую компанию, пишет агентство.
Учения ЕС начались в тот же день, когда произошла кибератака на украинские правительственные сайты. В ночь на 14 января хакеры взломали 70 порталов, в том числе сайты кабинета министров, Минобрнауки, МИД, Минтранспорта, Минфина и других ведомств. На их страницах появился призыв «бояться и ждать худшего» на украинском, русском и польском языках.
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что содержимое сайтов не пострадало и утечки персональных данных не произошло.
СБУ предположила, что кибератаку могли осуществить «хакерские группы, связанные со спецслужбами Российской Федерации». Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк связал атаку с белорусской разведкой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность России ко взлому.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел Евросоюза 13 января анонсировал отправку на Украину «миссию по поддержке украинцев в борьбе с кибератаками». По словам Борреля, киберугроза — это «один из рисков, с которыми им (украинцам) предстоит столкнуться».
Позднее, уже после взлома украинских сайтов, ЕС осудил атаку и выразил готовность помочь Киеву в борьбе с ее последствиями.