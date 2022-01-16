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11:13 (мск), источник: ТАСС

В России впервые с 5 июля 2021 года зафиксировали менее 700 смертей из-за ковида за сутки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 686 против 723 днем ранее, до 321 320. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Число умерших оказалось минимальным с 5 июля 2021 года. Также впервые с этого дня в стране зарегистрировали менее 700 смертей из-за ковида за сутки.

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Источник: РИА "Новости"

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,97%. В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 70 смертей, в Санкт-Петербурге — 63, в Подмосковье — 41, в Нижегородской области и Алтайском крае — по 26, в Красноярском крае — 23.

В России выявили 29 230 случаев заражения коронавирусом за сутки.

Общее число заболевших составило 10 803 534. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 13 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,27%. В частности, за сутки в Москве выявили 6 480 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 3 958, в Подмосковье — 3 147, в Нижегородской области — 740, в Краснодарском крае — 655, в Свердловской области — 564.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 623 599.

Число вылечившихся возросло на 22 731, до 9 858 615. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки в Москве число выздоровевших увеличилось на 2 371, в Воронежской области — на 1 415, в Московской — на 1 325, в Самарской — на 1 256, в Санкт-Петербурге — на 1 142.

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