Российский корабль более недели не может покинуть акваторию Батуми

«На якорную стоянку в акватории батумской гавани 7 января 2022 года встал корабль SGV-Flot (IMO 8033089), плавающий под флагом России. На корабле находятся 13 членов экипажа», — говорится в заявлении.
Четырнадцатого января служба государственного контроля гавани предупредила судно об ожидающемся резком изменении погоды. Из-за шестибалльного шторма (скорость ветра составила 12−18 метров в секунду) моряки потеряли возможность маневрировать, и волны стали приближать его к берегу.
«Несмотря на это, корабль своими силами сумел приостановить ход к берегу», — отметила грузинская сторона.
По данным властей, судно постепенно смогло развернуться в сторону моря и встать на якорь. Территориальные воды Грузии оно пока не покидало.