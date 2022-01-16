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14:32 (мск), источник: © РИА Новости

Российский корабль более недели не может покинуть акваторию Батуми

ТБИЛИСИ, 16 янв — РИА Новости. Корабль под российским флагом, который вошел 7 января в грузинские территориальные воды, не может покинуть акваторию гавани Батуми из-за шторма, сообщило Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.

«На якорную стоянку в акватории батумской гавани 7 января 2022 года встал корабль SGV-Flot (IMO 8033089), плавающий под флагом России. На корабле находятся 13 членов экипажа», — говорится в заявлении.

Четырнадцатого января служба государственного контроля гавани предупредила судно об ожидающемся резком изменении погоды. Из-за шестибалльного шторма (скорость ветра составила 12−18 метров в секунду) моряки потеряли возможность маневрировать, и волны стали приближать его к берегу.

«Несмотря на это, корабль своими силами сумел приостановить ход к берегу», — отметила грузинская сторона.

По данным властей, судно постепенно смогло развернуться в сторону моря и встать на якорь. Территориальные воды Грузии оно пока не покидало.

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