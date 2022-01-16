Украина обвинила Россию в причастности к кибератаке на сайты министерств

«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», — сказано в сообщении.
При этом в министерстве заявили, что личные данные граждан Украины находятся в безопасности.
В министерстве считают, что целью кибератак была дестабилизация ситуации на Украине, остановка работы государственного сектора и подрыв доверия к власти со стороны граждан страны. Расследованием атак занимаются Служба госсвязи, Служба безопасности Украины (СБУ) и сотрудники киберполиции.
В результате масштабной хакерской атаки на сайты госструктур на Украине не работали порталы кабинета министров, Минобрнауки, МИДа, Минспорта, Министерства развития общин и территорий, Минфина, Минэкологии и других ведомств.
На них появилось обращение на украинском, русском и польском языках, авторы которого призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего». В нем утверждалось, что все личные данные украинцев «загружены в общую сеть».
По данным СБУ, всего хакеры атаковали 70 государственных порталов, десять из них подверглись несанкционированному вмешательству. Однако, заверило ведомство, утечки персональных данных не произошло.
О том, что за хакерской атакой стоит Россия, ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Также об этом говорится на сайте Совета безопасности страны (СБУ).
По данным ведомства, злоумышленники воспользовались так называемой supply chain attack, то есть атакой через цепочку поставок. Хакеры взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ к правам администрирования пострадавших сайтов, считает служба.
В Кремле причастность российских хакеров к взлому украинских сайтов отрицают. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обвинения против России безосновательны.
«Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — отметил Песков.