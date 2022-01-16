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14:54 (мск), источник: РБК

Украина обвинила Россию в причастности к кибератаке на сайты министерств

Минцифры Украины заявило о наличии доказательства причастности России к хакерским атакам против сайтов госведомств страны. В ведомстве утверждают, что цель кибератак — дестабилизация ситуации на Украине и подрыв доверия к власти. Об этом говорится на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

Источник: Reuters

«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», — сказано в сообщении.

При этом в министерстве заявили, что личные данные граждан Украины находятся в безопасности.

В министерстве считают, что целью кибератак была дестабилизация ситуации на Украине, остановка работы государственного сектора и подрыв доверия к власти со стороны граждан страны. Расследованием атак занимаются Служба госсвязи, Служба безопасности Украины (СБУ) и сотрудники киберполиции.

В результате масштабной хакерской атаки на сайты госструктур на Украине не работали порталы кабинета министров, Минобрнауки, МИДа, Минспорта, Министерства развития общин и территорий, Минфина, Минэкологии и других ведомств.

На них появилось обращение на украинском, русском и польском языках, авторы которого призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего». В нем утверждалось, что все личные данные украинцев «загружены в общую сеть».

По данным СБУ, всего хакеры атаковали 70 государственных порталов, десять из них подверглись несанкционированному вмешательству. Однако, заверило ведомство, утечки персональных данных не произошло.

О том, что за хакерской атакой стоит Россия, ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Также об этом говорится на сайте Совета безопасности страны (СБУ).

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По данным ведомства, злоумышленники воспользовались так называемой supply chain attack, то есть атакой через цепочку поставок. Хакеры взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ к правам администрирования пострадавших сайтов, считает служба.

В Кремле причастность российских хакеров к взлому украинских сайтов отрицают. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обвинения против России безосновательны.

«Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — отметил Песков.

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