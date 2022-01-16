Сбежавший в Британию экс-сотрудник КГБ пожаловался на угрозы жизни

Как утверждает издание, до распада СССР Карпичков работал на КГБ и занимался разведывательными операциями за границей, после 1991 года его перевели в ФСБ, где он работал в контрразведке, а в 1990-е годы его послали в Латвию в качестве двойного агента.
В 1998 году Карпичков переехал в Великобританию, Латвия долгое время требовала его экстрадиции, последний запрос датирован 2018 годом — по обвинениям в мошенничестве, фальсификации документов и владении оружием.
Однако суд в Британии отклонил это требование в 2020 году, поскольку, по мнению судьи, жизни перебежчика могла грозить опасность.
По словам Карпичкова газете, он получил семь сообщений с угрозами с тех пор, как британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) передало в 2019 году латвийским властям его личные данные.
«Последняя (угроза), в связи с которой полиция проводит расследование, пришла по почте 2 января, в ней говорилось: “Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути”, — утверждается в сообщении газеты.
Согласно словам Карпичкова, это сообщение было запечатано в конверт из пузырчатой пленки. Вскоре после того, как он открыл конверт, перебежчик заболел, у него проявились напоминающие грипп симптомы.
По информации издания, одно из писем, адресованных Карпичкову, было подписано псевдонимом, который тот якобы использовал, когда работал на Россию в Латвии.
Газета также приводит выдержку из юридического документа за подписью судьи Ванессы Барайтсер, рассматривавшей дело об экстрадиции в Латвию в 2020 году.
«Есть доказательства, которые подтверждают утверждения Карпичкова о том, что у него опасные враги в России, которые хотели бы, чтобы он замолчал», — указывала судья, которая известна также тем, что рассматривала дело об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа.