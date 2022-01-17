00:39 (мск), источник: ТАСС
Движение судов через Босфор приостановили
АНКАРА, 16 января. /ТАСС/. Главное управление береговой охраны Турции сообщило в воскресенье о приостановке движения судов через пролив Босфор.
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«Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки сухогруза Brave Knight», — отметили в ведомстве.
По данным агентства Anadolu, вышедшее из строя в районе моста Султана Селима Явуза судно следовало из Турции в Румынию.