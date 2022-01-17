Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: авиакатастрофа над ПаломаресомРазделение Римской империи, мощное землетрясение в Японии и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
40Кого мы потеряли в 2021 году
18Казахстан после погромов
04:31 (мск), источник: РБК

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

О запуске сообщили южнокорейские военные. В Японии считают, что снаряд может быть баллистической ракетой. Это уже четвертый запуск КНДР в этом году.

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Новость
Блинкен назвал фирму из РФ «Парсек» «ключевым источником» товаров для ракетной программы КНДР

Как пишет японское Kyodo со ссылкой на Береговую охрану Японии, снаряд может быть баллистической ракетой. После запуска он, вероятно, упал в море, сообщает агентство. Газета Yomiuri отмечает, что Береговая охрана требует от судов, находящихся в рейсах, сообщать об всех упавших в море предметах.

Yonhap пишет, что это уже четвертая «демонстрация силы» со стороны КНДР. Первый в 2022 году запуск КНДР произвела 5 января, второй — 11 января и третий — 14-го.

На фоне пусков США 13 января предложили ввести против КНДР новые санкции по линии ООН. В постоянном представительстве США при организации отметили, что каждый запуск нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, добавив, что с сентября их было проведено шесть (пуск в воскресенье стал восьмым).

Северная Корея в ответ пригрозила «ответить решительно и четко» на новые ограничения. В Пхеньяне заявили, что «не откажутся от своих законных прав». Там также заверили, что разрабатываемое оружие не является угрозой для соседних стран и не направлено на кого-то из них. По словам властей, пуски ракет являются частью процесса модернизации армии.

Мария Лисицына

Во время загрузки произошла ошибка.
 Скончалась народная артистка России
«Длящийся будет шок»: Набиуллина о последствиях для экономики России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь