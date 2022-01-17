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11:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выявили более 30 тыс. заболевших коронавирусом впервые с 11 декабря

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 30 726 случаев заражения коронавирусом. Это на 5,12% больше, чем накануне (29 230). В последний раз количество заболевших превышало 30 тыс. 11 декабря 2021 года. Общее число заболевших выросло до 10 834 260, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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11:57 (мск)В Москве выявили 7 529 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 31 октября
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Источник: Агентство «Москва»

Умерли за сутки 670 человек, выздоровели за день 19 756 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова и лидеры «Единой России» (ЕР) объявили о решении отложить рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта о сертификатах иммунного статуса граждан, вакцинированных от коронавируса, перенесших его либо имеющих медотвод от прививки. Главный аргумент — документ разрабатывался в эпоху, когда был распространен штамм «дельта», а сейчас повестку задает «омикрон», к которому, возможно, нужны иные подходы.

Сегодня Совет Госдумы должен решить судьбу правительственного законопроекта о QR-кодах о вакцинации или перенесенном COVID-19. Как выяснил «Ъ», среди изменений, поступивших после решения отложить второе чтение документа, есть и новые инициативы — например, касающиеся стоимости ПЦР-тестов и особенностей применения QR-кодов в городах федерального значения.

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