В России выявили более 30 тыс. заболевших коронавирусом впервые с 11 декабря

Умерли за сутки 670 человек, выздоровели за день 19 756 человек.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова и лидеры «Единой России» (ЕР) объявили о решении отложить рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта о сертификатах иммунного статуса граждан, вакцинированных от коронавируса, перенесших его либо имеющих медотвод от прививки. Главный аргумент — документ разрабатывался в эпоху, когда был распространен штамм «дельта», а сейчас повестку задает «омикрон», к которому, возможно, нужны иные подходы.
Сегодня Совет Госдумы должен решить судьбу правительственного законопроекта о QR-кодах о вакцинации или перенесенном COVID-19. Как выяснил «Ъ», среди изменений, поступивших после решения отложить второе чтение документа, есть и новые инициативы — например, касающиеся стоимости ПЦР-тестов и особенностей применения QR-кодов в городах федерального значения.