Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Фотограф из США снял редкое лунное гало Завораживающее природное явление
Фоторепортажи
18Казахстан после погромов
30Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
18:25 (мск), источник: © РИА Новости

Угрожали и украли 100 миллионов: что известно об ограблении вдовы Градского

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вдова Александра Градского Марина Коташенко отдала злоумышленникам 100 миллионов рублей. При этом грабители явно знали, где будет женщина и что наличные хранятся в ее доме. Что известно об этом инциденте на данный момент — в материале РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Информация об ограблении Коташенко появилась в воскресенье вечером. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о разбойном нападении.

«Совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского. Предварительная сумма ущерба — сто миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

На следующий день стали известны подробности инцидента: преступники остановили автомобиль женщины на трассе, а затем заставили отвезти их к Коташенко домой и отдать все имеющиеся наличные деньги.

«Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись», — отметила начальник пресс-службы управления ведомства по Московской области Татьяна Петрова.

СМИ сообщили, что злоумышленники вынудили Марину довезти их до станции Апрелевка, где они пересели на белый «Мерседес» и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации изданий, потерпевшая обратилась лишь спустя семь часов после ограбления.

По некоторым данным, ограбление могли совершить по наводке и к нему мог быть причастен кто-то из прислуги. В частности, высказывалось мнение, что еще при жизни Градский любил рассказывать, что хранил наличные в квартире в центре Москвы, причем он не прятал их в сейф, а держал в буфете.

Новость
Слишком поздно. Почему вдова Градского заявила об ограблении спустя семь часов

«Градский даже смеялся, что они уже не влезают в буфет и буквально вываливаются оттуда», — рассказывается в материале «МК».

На данный момент нападавшие находятся в розыске, против них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (162-я статья Уголовного кодекса). Прокуратура Московской области сообщала, что поставила на контроль ход расследования дела.

Сама Коташенко от комментариев отказалась. Вдова повесила трубку, как только корреспондент РИА Новости представился.

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По данным СМИ, он зарегистрировал брак с Коташенко за несколько недель до смерти.

Все новости региона
 Немцы резко ответили на требование посла Украины дать оружие
Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского на 100 миллионов рублей
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь