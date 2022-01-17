Угрожали и украли 100 миллионов: что известно об ограблении вдовы Градского

Информация об ограблении Коташенко появилась в воскресенье вечером. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о разбойном нападении.
«Совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского. Предварительная сумма ущерба — сто миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.
На следующий день стали известны подробности инцидента: преступники остановили автомобиль женщины на трассе, а затем заставили отвезти их к Коташенко домой и отдать все имеющиеся наличные деньги.
«Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись», — отметила начальник пресс-службы управления ведомства по Московской области Татьяна Петрова.
СМИ сообщили, что злоумышленники вынудили Марину довезти их до станции Апрелевка, где они пересели на белый «Мерседес» и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации изданий, потерпевшая обратилась лишь спустя семь часов после ограбления.
По некоторым данным, ограбление могли совершить по наводке и к нему мог быть причастен кто-то из прислуги. В частности, высказывалось мнение, что еще при жизни Градский любил рассказывать, что хранил наличные в квартире в центре Москвы, причем он не прятал их в сейф, а держал в буфете.
«Градский даже смеялся, что они уже не влезают в буфет и буквально вываливаются оттуда», — рассказывается в материале «МК».
На данный момент нападавшие находятся в розыске, против них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (162-я статья Уголовного кодекса). Прокуратура Московской области сообщала, что поставила на контроль ход расследования дела.
Сама Коташенко от комментариев отказалась. Вдова повесила трубку, как только корреспондент РИА Новости представился.
Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По данным СМИ, он зарегистрировал брак с Коташенко за несколько недель до смерти.