В России за год на 27% выросло количество преступлений, связанных с взятками

Среди преступлений, связанных с взятками, более 5 тыс. приходились на факты получения взятки, почти 4,5 тыс. — на дачу взятки, более 2 тыс. — на посредничество. Всего в России в 2021 году зарегистрировано более 35 тыс. преступлений коррупционной направленности, это почти на 14% больше, чем в 2020 году.
Кроме того, в МВД отмечают снижение количества преступлений террористической направленности (-8,8%, 2136 зарегистрированных фактов) и увеличение — преступлений, связанных с экстремизмом (+26,9%, 1057).
В целом преступность в стране снижалась. «Анализ статистических сведений о состоянии преступности в 2021 году свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой. Снижение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 2020 годом составило 1,9%», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Количество разбойных нападений в общественных местах уменьшилось на 17,3%, грабежей — на 22,1%, краж — на 4%. Количество убийств и покушений на убийство снизилось на 4,7%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровья — на 10,6%, разбоев — на 16%, грабежей — на 18,1%, краж — на 2,4%.