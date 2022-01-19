Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства (прокуратуры. — Прим. ред.) отказать. Применить к Порошенко <…> меру пресечения в виде личного обязательства», — сказал судья Алексей Соколов.
Бывший глава государства должен сдать паспорта для выезда за границу и являться к следователю и в суд по первому требованию.
Выйдя из здания после оглашения решения, политик заявил, что рано праздновать победу, потому что «безумный сценарий Зеленского еще не окончен».
С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне, откуда вернулся 17 января. Пока он отсутствовал, суд наложил арест на все его имущество: экс-президента подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
Обвинение также намеревалось арестовать и самого Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В понедельник суд приступил к рассмотрению этого ходатайства. У здания, где проходило заседание, собрались сторонники политика, полиция применила слезоточивый газ.
Возглавляемая Порошенко партия «Европейская солидарность» считает суд политическими репрессиями.