19:02 (мск), источник: РБК
Замминистра транспорта задержали после банкротства подрядчика РЖД
О задержании замминистра Владимира Токарева сообщили источники, близкие к транспортной отрасли, и его знакомые.
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Задержан замминистра транспорта Владимир Токарев, сообщил РБК источник в транспортной отрасли. Источник РБК в одном из железнодорожных операторов подтвердил эту информацию.
По словам одного из собеседников РБК, в здании Минтранса проходят выемки документов.
«Знаю только, что он написал на увольнение еще до Нового года и в Минтрансе не появлялся», — сказал РБК знакомый Токарева и подтвердил бывший коллега по министерству.
Ранее о задержании замминистра сообщил Telegram-канал «Коварная колея», он же на прошлой неделе предупреждал о возможной отставке чиновника, которая может быть связана с ситуацией вокруг банкротства ООО «Спецтрансстрой» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД.
РБК направил запрос в Минтранс.
С 2016 по 2018 год Токарев был первым заместителем главы «Спецтрансстроя». В ноябре РБК сообщал об обысках в структурах экс-главы компании и бывшего заместителя главы Минстроя Юрия Рейльяна. Как рассказал РБК источник, близкий к силовым структурам, бизнесмена Рейльяна задержали еще в конце октября 2021 года, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее Рейльян был арестован и отправлен в Иркутск для проведения следственных действий.
Бизнесмен Рейльян, который на должности замминистра регионального развития курировал подготовку к Олимпиаде 2014 года, приобрел подрядчика РЖД в 2016 году, а перестал быть собственником «Спецтрансстроя» осенью 2019 года.
До 2019 года компании Рейльяна получали от РЖД крупные подряды на строительство Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. По данным СПАРК, в 2016—2019 годах РЖД заключили со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» «Трансюжстроем» контракты более чем на 100 млрд руб. на строительство Восточного полигона.
С февраля 2021 года «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства, одним из заявителей по этому делу выступают структуры РЖД, в частности Иркутская дирекция капитального ремонта и строительства (ДКРС) РЖД. В качестве участника дела (в статусе «иное лицо») также значился заместитель министра транспорта Владимир Токарев.
РЖД подали несколько исков к «Спецтрансстрою»: на 826 млн руб. и 737 млн руб. Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил эти иски.
В мае 2021 года Следственный комитет сообщил о задержании бывшего начальника дирекции капитального ремонта и строительства — Иркутск ВСЖД ОАО «РЖД». Согласно заявлению ведомства, с мая 2018 года по сентябрь 2019-го между транспортным предприятием (РЖД) и подрядчиком (его название не уточняется) был заключен договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) объектов в северной части Восточно-Сибирской железной дороги (часть БАМа) на сумму более 2 млрд руб. По версии следствия, обвиняемый подписал акты приемки выполненных работ, однако в действительности они не были сделаны в необходимом объеме и в указанный срок.
Летом 2021 года президент Владимир Путин поручил найти виновных в срыве сроков расширения БАМа и Транссиба, в строительстве которых принимали участие структуры Рейльяна.
Токарев работает на посту замминистра с ноября 2018 года, в министерство он пришел из «Спецтрансстроя», где с 2016 года работал первым замгендиректора по экономике и финансам. До этого он с 2014 года, согласно размещенной на сайте Минтранса официальной биографии, занимал руководящие должности в ОАО «Русгидро».
В правительстве Токарев работает с 2006 года, когда занял должность заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. После этого работал заместителем глав министерства регионального развития и Минстроя. Кандидат юридических наук, имеет ранг действительного государственного советника первого класса. Награжден Орденом Дружбы. Родился 28 декабря 1977 года в Белгороде.
Светлана Бурмистрова, Денис Ворошилов, Тимофей Дзядко