В России за сутки выявили почти 39 тыс. заболевших коронавирусом

В Москве зафиксирован абсолютный рекорд за всю пандемию — 11 557 заражений за сутки.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
Москва — 11 557 (за все время — 2 124 927),
Санкт-Петербург — 4753 (897 851),
Московская область — 2795 (675 154),
Нижегородская область — 881 (238 918),
Якутия — 761 (80 027).
За сутки в России умерли 684 заболевших, вчера — 698. Общее число умерших достигло 324 060. За день выздоровели 24 478 человек, всего — 9 950 333.
В России после новогодних праздников начался рост заболеваемости COVID-19, вызванный новым омикрон-штаммом. В стране выявлено уже более 1,6 тыс. зараженных «омикроном». Роспотребнадзор заявлял, что суточное число заболевших может превысить 100 тыс. Несмотря на новую волну заболеваемости, сроки карантина для заболевших правительство сократило до семи дней. При этом оно призвало перевести работников на удаленку, если это возможно.