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04:50 (мск), источник: © РИА Новости

США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Власти США выдвинули обвинения против нескольких должностных лиц в Белоруссии в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, говорится в распространенном заявлении американского минюста. Обвинения выдвинуты против главы «Белаэронавигации» Леонида Чуро, его заместителя и двух сотрудников службы госбезопасности Белоруссии.

Источник: AP 2021

В частности, власти США подозревают некоторых белорусских чиновников в том, что те «сговорились использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами с целью ареста диссидента».

«Эти лица обвиняются в сговоре с целью совершения акта воздушного пиратства, что влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения и обязательное минимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Максимально возможные наказания в данном случае устанавливаются конгрессом США», — указали в минюсте США.

Обвиняемые, как уточняется, находятся на свободе.

«США надеются на сотрудничество с нашими иностранными партнерами, чтобы привлечь их к ответственности», — заявили в американском ведомстве.

ИКАО 17 января сообщила, что разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair и запланировала на 31 января обсуждение дальнейших действий. В тот же день Совет ИКАО также рассмотрит обращение Белоруссии в отношении того, что это государство считает незаконными рестрикциями или санкциями, которые были введены другими государствами и ЕС.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование своего воздушного пространства и аэропортов самолетами авиаперевозчиков республики.

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