Боевики ИГИЛ напали на тюрьму в Сирии и попытались освободить заключенных

По его данным, две машины, начиненные взрывчаткой, взорвались у входа в тюрьму, где содержатся террористы, действовавшие на стороне ИГИЛ. После взрывов между нападавшими и охраной тюрьмы завязалась перестрелка.
Корреспондент SANA со ссылкой на очевидцев передавал, что напавшие с помощью взрывов надеялись пробить бреши в стене и помочь сбежать заключенным.
«Члены “спящих ячеек” “Исламского государства” проникли из близлежащих кварталов и вступили в схватку с внутренними силами безопасности [тюрьмы]», — цитирует Reuters заявление СДС (провинция Хасака находится под их контролем).
Курды также сообщили, что отразили нападение и предотвратили попытку побега.
Reuters пишет, что, по неподтвержденным данным, несколько заключенных были убиты. Информации о том, сколько всего человек содержится в тюрьме, подвергшейся нападению, нет, добавляет агентство.
Боевики «Исламского государства» все еще организуют нападения в Сирии, в том числе на сирийских военнослужащих. В начале января пятеро военных погибли, еще 20 получили ранения в результате нападения на юге страны. По информации SANA, террористы обстреляли автобус, в котором находились военнослужащие.