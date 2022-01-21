Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 21 январяМеждународный день объятий, первая в мире атомная подводная лодка и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
10Празднование Крещения в регионах России
07:51 (мск), источник: © РИА Новости

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT о новом виде мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок. По его словам, злоумышленники создают специальные сайты, которые предлагают «инвестировать онлайн и получать высокий доход».

Источник: Reuters

«После регистрации на таком “брокерском” сайте на человека по телефону или онлайн выходит “специалист”, который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение», — пояснил Соловьев.

Эксперт уточнил, что после этого мошенники вытягивают из жертвы деньги под разными предлогами, например, купли-продажи акций, облигаций или валютных корзин. Вскоре они перестают выходить на связь.

Ранее в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования рассказали РИА Новости о другой схеме обмана, связанной с инвестициями. Для получения личной информации или денежных средств злоумышленники используют фейковые сайты для проверки надежности брокеров.

При переходе по ссылке жертву просят ввести название посреднической компании, после чего сайт выдает сообщение, что брокер якобы находится в «международном черном списке». Для получения инструкций по дальнейшим действиям пользователю предлагают оставить имя и номер телефона.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мясников назвал симптомы заражения 'омикроном', требующие обращения к врачу
Байден пригрозил России 'никогда не виданными' санкциями
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь