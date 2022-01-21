Таможня арестовала более 17 млн пачек сигарет

В результате проверочных мероприятий и ареста контрафактной табачной продукции в 2021 году было заведено 486 административных и 27 уголовных дел. Годом ранее их количество составило 169 и десять соответственно.
Увеличение в 2021 году объемов изъятия из оборота нелегальной продукции характерно не только для Федеральной таможенной службы, но и для МВД, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Россельхознадзора, сообщил РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Объемом изъятой продукции в 2021 году можно заполнить примерно 15 больших фур (в каждую помещается 2−2,4 тыс. коробов по 500 пачек). Однако в масштабах теневого российского рынка табака это — минимум.
Таможня в 2021 году изъяла (или арестовала) порядка 1−1,5% от общего числа нелегальных сигарет, подсчитал директор по корпоративным отношениям и коммуникациям российского офиса JTI Сергей Глушков.
При этом он исходил из консервативных оценок объема нелегального рынка. Легальный рынок в 2020 году (данных за 2021 год еще нет) оценивался в 219,1 млрд пачек, указывала в своей отчетности Philip Morris International.
Более 50% распространяемых в России нелегальных сигарет поставляются из Белоруссии, напоминает Глушков. По его словам, контрабандисты активно используют схему прерванного транзита, когда сигареты белорусского происхождения, формально направляющиеся через территорию нашей страны для экспорта в третьи страны, разгружаются в России и вводятся в нелегальный оборот.
В недавнем отчете эксперты Счетной палаты также указывали о доминирующей роли Белоруссии в поставках контрафактной табачной продукции. В России ставки табачного акциза на 39−50% выше, чем в других странах ЕАЭС, в частности Белоруссии.
Из-за большого распространения нелегальной табачной продукции бюджет России потерял за прошедшие пять лет 295,6 млрд руб., оценила Счетная палата.
Табачный рынок стал одним из первых, где постепенно вводилась маркировка системы «Честный знак», а с 1 июля 2020 года она стала обязательной для всей цепочки от производства до розничной продажи потребителю.
Сейчас обязательной маркировке также подлежат шубы, некоторые виды одежды и обуви, парфюмерия, лекарства, фотоаппараты, автопокрышки, молочная продукция. Маркировку отслеживают через национальную систему «Честный знак», созданную USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорацией «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.
37 фотоаппаратов без маркировки
В своем отчете Федеральная таможенная служба также сообщает о конфискации и аресте других категорий продукции, подлежащей обязательной маркировке.
В январе—ноябре 2021 года были конфискованы или арестованы 697,8 тыс. пар обуви, 214,8 тыс. кг молочной продукции, 125 тыс. штук парфюмерной продукции, 43,2 тыс. штук меховой продукции, 3,4 тыс. штук шин. Зафиксировала таможня и 37 случаев, когда в Россию пытались ввезти немаркированный фотоаппарат или другую подобную продукцию.
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