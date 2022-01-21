Собиравшие жуков на Шри-Ланке россияне получили условные сроки

Суд на Шри-Ланке вынес приговор троим россиянам, обвиненным в незаконном сборе жуков, сообщили «РИА Новости» в российском посольстве.
Каждый из россиян должен будет до 11 марта заплатить штраф в размере около 14 тыс. долларов США. После этого они смогут получить паспорта и вернуться на родину. Кроме того, их приговорили к двухлетнему условному сроку с испытательным периодом до пяти лет.
В посольстве отметили, что, если россияне не выплатят штраф, их ждет тюремное заключение. В суде обвиняемые признали свою вину.
Весной 2020 года зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко задержали в одном из национальных парков Шри-Ланки. В его карманах нашли насекомых которых он подбирал для изучения с земли вне парка — по словам ученого, жуки были уже мертвыми. В гостиничном номере Игнатенко нашли других мертвых насекомых.
Ученый сообщил, что против него выдвинули 277 обвинений. «Доводы про то, что эти животные были найдены вне парка они (власти. — РБК) слушать не стали (как позже оказалось в этой стране запрещено поднимать с земли даже опавший листок или перо птицы)», — рассказал Игнатенко.
10 мая зоолог писал, что к тому моменту почти полтора месяца он провел в тюрьме, из них неделю — в тюремном госпитале из-за открывшейся язвы. Потом его выпустили под залог из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Были задержаны и двое его друзей, Артем Рябов и Николай Калифян. Они, по информации Мельникова, не имеют отношения к делу о незаконном сборе насекомых, а просто проживали вместе с Игнатенко. Их арестовали в конце июня, а в начале июля отпустили из-под стражи. Правозащитник описал условия, в камере, где содержались россияне, «невыносимыми». «Там было больше 90 человек, сырость, антисанитария, было можно спать только на полу», — рассказал он.