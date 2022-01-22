Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В какие страны пустят российских туристов, несмотря на «омикрон» Многие страны по-прежнему не готовы пускать к себе посетителей без каких-либо ограничений
Фоторепортажи
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
01:13 (мск), источник: ТАСС

Москалькова попросила прокуратуру Чечни проверить ситуацию с супругой судьи в отставке

По словам омбудсмена, в деле Заремы Мусаевой отсутствует информация о нескольких важных обстоятельствах.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни провести проверку обстоятельств доставления на допрос из Нижнего Новгорода в Чечню супруги федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Об этом она сообщила в субботу на своей странице в Instagram.

По словам омбудсмена, остается открытым вопрос, было ли у сотрудников правоохранительных органов одного субъекта РФ разрешение МВД России на осуществление деятельности на территории другого субъекта. Также необходимо выяснить, получала ли Зарема Мусаева повестку явиться на допрос к следователю.

«Обратилась с просьбой провести проверку к прокурору Чеченской Республики Шарпудди Муайдовичу Абдул — Кадырову», — написала Москалькова.

В четверг некоторые СМИ сообщили о якобы попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками.

 Ясно, что выбор, который сделает Путин, будет иметь колоссальное прецедентное значение
"Как прийти к тому, чтобы РФ поняла, что нас из этого списка она должна исключить"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь