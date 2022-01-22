Кадыров заявил, что не угрожал семье судьи в отставке Янгулбаева

«Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой вчерашний пост в Telegram-канале как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание», — заявил Рамзан Кадыров.
«Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР», — сообщил господин Кадыров. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети, посчитал Рамзан Кадыров.
«Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются. Доказательная база есть, никто из Янгулбаевых не отрицает это. Это мое мнение, в котором я твердо убежден», — заявил господин Кадыров. Так что пусть воспринимают Янгулбаевы и их защитники эти слова не как угрозу, а как заслуженное наказание, сказал глава Чечни.
Ранее федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев, чью супругу Зарему Мусаеву 20 января задержали полицейские из Чечни, записал обращение к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Господин Янгулбаев настаивает, что его жену похитили. Кремль назвал эту информацию «фантастической историей». Рамзан Кадыров заявил, что госпожа Мусаева была задержана в соответствии с законом, и предупредил, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».