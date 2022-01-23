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07:32 (мск), источник: © РИА Новости

В Черном море загорелся танкер с российским экипажем

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пожар вспыхнул на танкере под флагом Коморских островов в Черном море, экипаж, состоящий из россиян, эвакуирован, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Источник: © РИА Новости

«В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса “Железный рог” в 00.10 23 января загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании. На борту более 700 тонн мазута», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, семеро россиян эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии.

Из новороссийского порта на место происшествия прислали два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий». При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.

В настоящее время судно находится на якорной стоянке, палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии. По словам экипажа, моторный отсек задраен, есть автоматические системы пожаротушения.

По состоянию на 06.00 визуально признаков пожара нет. Прорабатывается вопрос с судовладельцем о высадке аварийной партии на судно. К тушению привлекли 27 человек и 3 единицы техники.

Во время загрузки произошла ошибка.
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