В Черном море загорелся танкер с российским экипажем

«В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса “Железный рог” в 00.10 23 января загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании. На борту более 700 тонн мазута», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет, семеро россиян эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии.
Из новороссийского порта на место происшествия прислали два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий». При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.
В настоящее время судно находится на якорной стоянке, палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии. По словам экипажа, моторный отсек задраен, есть автоматические системы пожаротушения.
По состоянию на 06.00 визуально признаков пожара нет. Прорабатывается вопрос с судовладельцем о высадке аварийной партии на судно. К тушению привлекли 27 человек и 3 единицы техники.