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12:26 (мск), источник: ТАСС

Иракские силовики начали масштабную операцию против боевиков ИГ на востоке страны

КАИР, 23 января. /ТАСС/. Масштабная операция против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) началась в воскресенье на востоке Ирака. Об этом сообщает новостной портал Shafaq News со ссылкой на представителей ВС республики.

Источник: Reuters

«Крупномасштабная операция по обеспечению безопасности началась в воскресенье утром в Эль-Азыме на севере провинции Дияла», — указали они. Участие в рейдах принимают армейские подразделения, силы специального назначения, бойцы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и местных племен.

Поддержку с воздуха им оказывают ВВС страны, а наземное наступление на предполагаемые позиции радикалов ведется с трех направлений.

Операция проводится в ответ на крупное нападение, осуществленное ранее на этой неделе боевиками ИГ в Дияле. Как сообщалось в минувшую пятницу, группа экстремистов атаковала армейский блокпост в районе Эль-Азыма, в результате чего погибли 11 иракских военнослужащих.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов.

В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Между тем силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.

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