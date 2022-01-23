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16:42 (мск), источник: © РИА Новости

ВМС США перехватили судно, шедшее из Ирана

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ВМС США перехватили судно, шедшее из Ирана и якобы перевозившее правящим на севере Йемена повстанцам из движения «Ансар Аллах» (хуситам) удобрения, которые можно использовать при изготовлении взрывчатых веществ, сообщает пятый флот ВМС США.

Источник: Reuters

Отмечается, что судно, отправившееся из Ирана, следовало по пути, который «традиционно используется для поставок оружия йеменским хуситам». Оно было перехвачено в Оманском заливе.

«В результате проверки гражданства судна, проведения досмотра американские силы обнаружили 40 тонн мочевины, химическое соединение, используемое для агроудобрений, которое также используется для производства взрывчатых веществ», — следует из заявления американского пятого флота, размещенном в Twitter.

Ранее ВМС США заявили, что Центральное командование, пятый флот ВМС США совместно с коалиционными военно-морскими силами (CMF) изъяли рекордное количество нелегальных грузов в результате морского патрулирования в 2021 году региона Персидского залива.

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