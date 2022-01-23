России выданы экс-советник главы Дагестана и еще двое обвиняемых

Бывший советник главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — Осман Махачев, известный также как основатель и гендиректор медицинского центра MCR GmbH, специализирующегося на организации лечения пациентов в клиниках Германии, по материалам российских правоохранительных органов, за взятку в 30 млн руб. согласился помочь в назначении некоего претендента на должность главы Докузпаринского района республики.
Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, в августе 2017 года Махачев получил от посредника 23 млн руб. «Оставшаяся часть взятки не была получена по независящим от него обстоятельствам», — выяснило следствие. Уголовное дело в отношении Махачева было возбуждено в 2019 году. Ему было предъявлено заочное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
В октябре 2019 года, как сообщал «Ъ», Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России о заочном аресте экс-советника главы Дагестана (в этой должности он числился до октября 2017 года), а в феврале 2020-го Махачев был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Задержать его в Германии удалось лишь в ноябре прошлого года.
Осман Махачев приходится младшим братом Магомеду Махачеву — бывшему руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана. В июне 2021 года старший брат был приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима за получение взяток.
Еще один экстрадируемый, гражданин Грузии Гоча Пипия, разыскивался за совершение кражи, сообщила Ирина Волк. У следствия есть основания полагать, что именно он похитил деньги и украшения из янтаря в 2017 году в магазине Светлогорска.
После предъявления обвинения в краже и взятия подписки о невыезде Пипия покинул Россию и с ноября 2018 года числился в международном розыске. В мае прошлого года выяснилось, что он отбывает наказание в Германии. «Было принято решение о его экстрадиции после окончания срока заключения», — уточнила Ирина Волк.
Мурат Айдаров, по данным МВД, в 1999 году в Еврейской автономной области сначала избил своего должника, затем, надев на него наручники, упрятал его в подвал и продолжал избивать в течение ночи.
Невольник был отпущен лишь после того, как дал расписку на сумму, в четыре раза превышающую размер его долга. После возбуждения уголовного дело Айдаров также скрылся за пределы России. В Германии он был задержан лишь после 17 лет международного розыска — в сентябре 2021 года.