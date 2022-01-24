13:57 (мск), источник: Фонтанка
Оперштаб: Заболеваемость ковидом в России за неделю выросла на 102,4%
Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю вырос на 102,4%, сообщили в федеральном оперштабе. Не отстает и госпитализация.
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«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 231 и возрос на 102,4% по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение заболеваемости произошло в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране», — сообщили в оперштабе 24 января.
Растет и показатель госпитализации. За прошедшую неделю на 100 тысяч населения она выросла на 9,3% и достигла 39 случаев.
«Увеличение госпитализаций произошло в 48 регионах страны, в том числе в 35 регионах увеличение более чем в среднем по России», — отметили в оперштабе.