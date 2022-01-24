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16:10 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму убили восьмилетнюю девочку

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Восьмилетнюю девочку убили в поселке Новый Свет под Судаком, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного следственного управления следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее в Telegram-каналах, со ссылкой на очевидцев, появилась информация, что в поселке Новый Свет мать, которая якобы страдает шизофренией, сбросила с четвертого этажа свою восьмилетнюю дочь, от чего девочка погибла. Женщину задержали.

«В отношении матери девочки возбуждено и расследуется уголовное дело», — сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления.

Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура республики.

«Прокурор Республики Крым Олег Камшилов взял на особый контроль расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ, возбужденного по факту убийства 8-летней девочки в поселке Новый Свет городского округа Судака», — сказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура начала проверку исполнения уполномоченными органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой установит все обстоятельства трагедии.

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