В Крыму убили восьмилетнюю девочку

Ранее в Telegram-каналах, со ссылкой на очевидцев, появилась информация, что в поселке Новый Свет мать, которая якобы страдает шизофренией, сбросила с четвертого этажа свою восьмилетнюю дочь, от чего девочка погибла. Женщину задержали.
«В отношении матери девочки возбуждено и расследуется уголовное дело», — сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления.
Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура республики.
«Прокурор Республики Крым Олег Камшилов взял на особый контроль расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ, возбужденного по факту убийства 8-летней девочки в поселке Новый Свет городского округа Судака», — сказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура начала проверку исполнения уполномоченными органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой установит все обстоятельства трагедии.