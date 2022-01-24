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19:47 (мск), источник: © РИА Новости

Суд взыскал со спецназовцев более 81 миллиона рублей из-за разбоя в Москве

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд в понедельник обязал взыскать в пользу потерпевшего более 81 миллиона солидарно со всех фигурантов дела о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Суд счёл, что сумма более 81 миллиона рублей подлежит солидарному возмещению подсудимыми», — говорится в резолютивной части приговора.

Всего в разбойном нападении в июне 2019 года, по версии следствия, участвовали не менее девяти преступников, однако по настоящему делу проходят восемь человек, четверо из которых являются бойцами спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России и двое сотрудников отдела «К» федеральной службы.

Потерпевшим по делу о разбое является некий Александр Юмаранов, который «по расписке получил в долг 136 миллионов рублей». Эти деньги, по данным следствия, у него и были отобраны спецназовцами у банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина в Москве «под видом оперативных мероприятий».

Формально обвинение сводится к тому, что силовики «инсценировали специальную операцию, используя форму с символикой ФСБ России и оружие» и изъяли деньги, привезённые якобы на конвертацию рублей в иностранную валюту.

Оперативник Управления «К» СЭБ ФСБ России Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из спецподразделения «Альфа» написали явку с повинной и полностью признали вину. Еще двое «альфовцев» Владимир Урусов и Роман Оболенский вину признают частично.

Оперативный сотрудник Управления «К» ФСБ России Александр Карелин полностью раскаялся в разбое, после чего суд перевел его под домашний арест. Он был задержан в Крыму, а при обыске в жилище майора его дед добровольно отдал 1,3 миллиона рублей, следует из материалов, оглашенных в суде.

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