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22:24 (мск), источник: РБК

В Буркина-Фасо военные распустили правительство и закрыли границы

Армия объявила по телевидению о свержении президента Рока Марка Кристиана Каборе, роспуске правительства и парламента и закрытии границ. Ранее главу государства задержали.

Источник: Reuters

Военные Буркина-Фасо распустили правительство и Национальную ассамблею — парламент, а также закрыли границы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление армии.

Военные объявили по телевидению о военном перевороте в стране, сообщает AFP в Twitter. Президента Рока Марка Кристиана Каборе свергли. Он пережил попытку убийства.

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В заявлении мятежного подполковника Поль-Анри Сандаого Дамибы, зачитанном военными, говорится, что переворот совершен «без насилия, задержанные находятся в безопасности». Оно было сделано от имени организации «Патриотическое движение за защиту и восстановление» (Patriotic Movement for Safeguard and Restoration; MPSR), в которую входят все воинские подразделения, сообщает Reuters. Военные объявили, что президент не способен объединить нацию для противостояния вызовам.

Ранее Reuters сообщал о задержании Каборе вечером 23 января, после перестрелки у его резиденции в столице страны Уагадугу. Его отвезли на одну из армейских баз.

По данным RFI, военные потребовали отставки главы государства и попросили правительство выделить дополнительные средства для борьбы с терроризмом.

До этого в лагере Сангуле-Ламизана началась перестрелка. Там расположены Генеральный штаб армии и тюрьма, среди заключенных которой есть солдаты, участвовавшие в попытке переворота в 2015 году. Стрельбу открыли и в казармах в лагере Гийома Уэдраого, а также на местной авиабазе. В столице отключили мобильную связь и ввели комендантский час.

Буркина-Фасо — одна из беднейших стран на западе Африки c населением около 22 млн человек и ВВП на душу населения в $988,3 в год. Как отмечает Reuters, боевики из запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» контролируют часть ее территории.

Елена Чернышова

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