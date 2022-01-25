В трех странах Средней Азии начались проблемы с электричеством

В Казахстане, по данным портала zakon.kz, проблемы с электричеством начались в нескольких районах — в Алматы, Тараза, Шымкента. В столице страны из-за проблем с электричеством не работают светофоры. Также электроэнергии нет в Талдыкоргане, центре Алматинской области, пишет Sputnik Казахстан.
В Киргизии электричество отключено в большей части Бишкека и еще нескольких городах. Из-за проблем с электроснабжением по всему Бишкеку нет воды, так как не работают насосные станции, передает Sputnik Кыргызстан. В Минэнерго страны пообещали, что электроснабжение восстановят в течение получаса.
В Узбекистане электричество отключили «во многих регионах», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство энергетики. Из-за перебоев с электричеством приостановлена работа метрополитена в Ташкенте.