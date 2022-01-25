Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Реакция мужчины на закрытый ресторан рассмешила соцсети (видео) Житель Канады пробирался через сугробы, чтобы поесть в любимом кафе
Фоторепортажи
18Казахстан после погромов
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
09:57 (мск), источник: Коммерсантъ

В трех странах Средней Азии начались проблемы с электричеством

В казахстанском городе Алматы произошло масштабное отключение света, передают «РИА Новости». Отключение электричества зафиксировано в Бишкеке, помимо этого в городе нет воды. Также отключение электроэнергии произошло во многих регионах Узбекистана. Причины пока неизвестны.

Источник: Reuters

В Казахстане, по данным портала zakon.kz, проблемы с электричеством начались в нескольких районах — в Алматы, Тараза, Шымкента. В столице страны из-за проблем с электричеством не работают светофоры. Также электроэнергии нет в Талдыкоргане, центре Алматинской области, пишет Sputnik Казахстан.

В Киргизии электричество отключено в большей части Бишкека и еще нескольких городах. Из-за проблем с электроснабжением по всему Бишкеку нет воды, так как не работают насосные станции, передает Sputnik Кыргызстан. В Минэнерго страны пообещали, что электроснабжение восстановят в течение получаса.

В Узбекистане электричество отключили «во многих регионах», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство энергетики. Из-за перебоев с электричеством приостановлена работа метрополитена в Ташкенте.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Омикрон»: когда ждать пиковых значений по приросту случаев COVID-19
Кадыров пригрозил семье судьи «уничтожением»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь