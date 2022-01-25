Источник сообщил о задержании подозреваемого в нападении на вдову Градского

Официально представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала о задержании одного из предполагаемых участников «разбойного нападения на территории Наро-Фоминского городского округа», не уточняя личность жертв.
«Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения… Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание остальных соучастников», — сказала Волк.
По уточнению источника РИА Новости, речь идет о нападении на вдову певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко.
Как сообщал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, девушку ограбили в середине января — у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. Позднее подмосковная полиция рассказала подробности происшествия: злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.
Как также сообщали РИА Новости источники в правоохранительных органах, грабители скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, а до этого, сразу после ограбления, Коташенко довезла их до дороги, где они и пересели в свое авто.
После ЧП вдова обратилась в полицию спустя пять-шесть часов. При этом ряд СМИ сообщил, что ограбление якобы могло быть инсценировано самой девушкой, однако подтверждением данной версии РИА Новости не располагает.
Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни.