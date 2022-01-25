Источник рассказал о мужчине, задержанном за ограбление вдовы Градского

«Задержанный — гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, в Москве проживал с 2011 года, официально не работал», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что ранее мужчина был судим по статье о даче взятки.
С середины января 2022 года, после нападения на Коташенко, Жабборов был объявлен в федеральный розыск, пояснил собеседник.
Подозреваемого задержали в столичном метро при помощи камер распознавания лиц, так сообщил источник.
«Задержан в московском метро на станции метро “Менделеевская” при помощи камер распознавания лиц», — сказал собеседник агентства.
Как сообщал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, Коташенко ограбили в середине января — у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. Позднее подмосковная полиция рассказала подробности происшествия: злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.
Как также сообщали РИА Новости источники в правоохранительных органах, грабители скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, а до этого, сразу после ограбления, Коташенко довезла их до дороги, где они и пересели в свое авто.
После ЧП вдова обратилась в полицию спустя пять-шесть часов. При этом ряд СМИ сообщили, что ограбление якобы могло быть инсценировано самой девушкой, однако подтверждением данной версии РИА Новости не располагает.
Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни.