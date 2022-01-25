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11:20 (мск), источник: РБК

Узбекистан и Казахстан обвинили друг друга в блэкауте в регионе

Минэнерго Узбекистана назвало причиной отключения электричества в трех странах Центральной Азии аварию в Казахстане. Казахстан сообщил, что скачок напряжения в сети был спровоцирован «аварийным дисбалансом» в сетях соседних стран.

Источник: РИА "Новости"

Перебои с электричеством в некоторых регионах Узбекистана, Казахстана и Киргизии связаны с крупной аварией в электросетях Казахстана, говорится в сообщении Министерства энергетики Узбекистана в Telegram.

«В результате крупной аварии в электросети Республики Казахстан произошли перебои в электроснабжении Алма-Атинской, Шимкентской, Туркестанской областей и прилегающих районов», — говорится в сообщении.

Это привело к резкому изменению напряжения на 530 электролиниях, идущих из Казахстана, на Ташкентской и Сырдарьинской теплоэлектростанциях сработали средства аварийной защиты, из-за чего они отключились.

В Казахстане, в свою очередь, сообщили, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Киргизии. «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ “Север — Восток — Юг Казахстана”, — говорится в сообщении “Казахстанской компании по управлению электрическими сетями” (KEGOC), которое цитирует Tengri News.

Это привело к «аварийному разделению транзита» и отключению электричества на юге Казахстана. Системный оператор предпринимает меры по ликвидации аварии.

Отключение электричества утром 25 января затронуло сразу три страны — Казахстан (южные районы, в том числе Алма-Ату и Тараз), Киргизию (Бишкек, Ош, Иссык-Кульскую область) и Узбекистан (Ташкент, Ферганскую долину, Сырдарьинскую, Самаркандскую и другие области).

Все эти три страны с советских времен связаны единой энергосистемой. Ранее в единую энергосистему входили также Туркменистан (вышел в 2003 году) и Таджикистан (покинул систему в 2009 году).

Министерство ЖКХ Узбекистана после блэкаута предупредило о возможных перебоях в работе систем отопления, водоснабжения и канализации, сообщала «Газета.uz». Кроме того, временно работу приостановили все аэропорты страны.

В акимате (городской администрации) Алма-Аты сообщили, что из-за падения напряжения в сетях сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях, ведутся работы по их переподключению.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наталья Демченко

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