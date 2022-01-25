Росфинмониторинг внес Навального и Соболь в перечень экстремистов

«Навальный Алексей Анатольевич, 04.06.1976 года рождения … Соболь Любовь Эдуардовна, 13.09.1987 года рождения … Гимади Вячеслав Ильич 29.03.1985 года рождения … Албуров Георгий Валентинович, 09.10.1989 года рождения», — говорится в перечне на сайте ведомства.
Ранее СК РФ завел уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Сейчас Навальный уже отбывает срок в колонии по делу о хищении средств у компании «Ив Роше». Также заведены уголовные дела в отношении Соболь, Албурова и Гимади.
По мнению следствия, для расширения сферы преступной деятельности в 2017 году было создано общественное движение «Штабы Навального»** — оно функционировало в 37 регионах России. Основным куратором и руководителем движения был Волков, представляющий и «Федеральный штаб» в Москве.
С 2014 по 2021 годы в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и другие, а также руководители и сотрудники штабов в регионах, считает СК РФ.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
** Экстремистская организация, запрещена в России.