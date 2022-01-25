В аэропорту Стамбула застряли полторы тысячи туристов из России

«Их невозможно вывезти и разместить в отелях из-за того, что в городе заблокированы дороги: движение транспорта в Стамбуле остановлено распоряжением мэра как минимум до 13.00. По сообщениям источников в принимающих компаниях российских туроператоров, многие туристы, которые должны были вылететь 24—25 января, просто не поехали в аэропорт, а продлили проживание в своих отелях», — добавила Ломидзе.
Она уточнила, что всего из-за снегопада в стамбульском аэропорту со вчерашнего дня были отменены в общей сложности более 700 рейсов. Ожидается, что хаб возобновит работу во вторник после 13.00 мск.
Однако авиакомпания Turkish Airlines объявила о перерыве до 00.00. Турецкий перевозчик сообщил во вторник, что разместил в отелях 5,4 тысячи человек — пассажиров своих международных рейсов. Среди них были и россияне.
Застрявшим пассажирам аэропорт предложил скидки на питание и бесплатный Wi-Fi до 00.00 26 января.
Ломидзе также добавила, что часть нагрузки сейчас берет на себя второй аэропорт Стамбула — Сабиха Гекчен. На 11 утра 25 января он работает, но в очень напряженном режиме.