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06:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В доход государства обращены изумруды и бериллы, изъятые более 20 лет назад

Как стало известно «Ъ», Хамовнический райсуд Москвы по представлению Генпрокуратуры признал бесхозной и обратил в доход государства крупную партию изумрудов, более 23 лет пролежавших в запасниках МВД. Драгоценные минералы стоимостью не менее 15 млн руб. в конце 1990-х годов были переданы клиентом в качестве платы за услуги первому московскому коллектору, основателю концерна «Столица» Зиявдину Аджиеву, а затем изъяты у него при обыске. После того как полицейское следствие обвинило Аджиева в организации ОПС, заявить о своих правах на изумруды ни он сам, ни его клиент так и не решились.

Зиявдин Аджиев | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как пояснил на заседании суда представитель Генпрокуратуры, 12 ноября 1998 года следственный департамент МВД РФ (в то время — Следственный комитет при МВД) в рамках расследования уголовного дела об особо крупном хищении средств Фонда общественной защиты гражданских прав провел обыски в офисе ИЧП «Финансово-промышленный концерн “Столица”».

Там была изъята партия природных ограненных драгоценных камней: 1620 изумрудов общей массой 622,33 карата и 573 берилла общей массой 18,29 г (91,45 карата).

По уголовному делу о хищении в дальнейшем был вынесен обвинительный приговор, однако изъятые изумруды в материалы уголовного дела по какой-то причине не внесли, поэтому решения по ним ни следствием, ни судом не принимались.

Драгоценности не отдали и на экспертизу. Согласно сегодняшним расценкам, один карат изумруда стоит от 20 тыс. до 50 тыс. руб. в зависимости от размера и качества минерала; берилл — примерно в 10 раз дешевле. Таким образом, вся партия могла бы стоить от 15 млн до 40 млн руб., но минералы надолго «зависли» на хранении в запасниках МВД. Сначала они лежали в учетно-расчетном отделе финансового управления, затем — в департаменте по финансово-экономической политике, и все это время, как отметил представитель Генпрокуратуры, «никто не заявил о своих правах на ценности».

Таким образом, по мнению надзорного органа, вещдок, имеющий «все признаки бесхозяйной вещи», должен быть национализирован.

Выступивший в суде представитель МВД сообщил, что не имеет ничего против такого решения, а затем с ним согласилась и председательствующая на процессе Яна Шемякина. Судья отметила, что установить собственника изумрудов сегодня действительно невозможно, поскольку концерн «Столица» давно закрыт, а материалы возбужденных в 90-х годах уголовных дел уничтожены по истечении сроков их хранения.

По данным близкого к расследованию деятельности «Столицы» источника «Ъ», изумруды были изъяты в центральном офисе концерна в Большом Трехгорном переулке, поэтому теоретически на них мог бы претендовать основатель и владелец фирмы, бизнесмен из Дагестана Зиявдин Аджиев. В 1993 году, перебравшись в Москву, он открыл три предприятия — концерн «Столица», ставший едва ли не первой в Москве компанией по принудительному взысканию долгов, одноименное «общество защиты прав потребителей», взявшееся выявлять нарушения в магазинах, и акционерный коммерческий банк «Ходынка».

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Сам Аджиев, быстро ставший публичной фигурой, называл себя «санитаром московского бизнеса», однако сотрудники Следственного комитета при МВД и Московского РУБОПа придерживались иной точки зрения. По их мнению, концерн заключал договоры цессии с заказчиками таким образом, что все полученные от должников деньги доставались коллекторам, а не кредиторам. Общество не защищало потребителей, а по сути вымогало деньги у владельцев магазинов, вынуждая их оплачивать ежемесячные взносы за непроведение проверок. Банк «Ходынка», как было установлено ЦБ, нарушал «федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками».

В итоге к 1998 году все три компании Аджиева были закрыты, а сам он арестован по обвинению в особо крупных хищениях и организации преступного сообщества (ст. 159 и ст. 210 УК РФ). Под стражей он, впрочем, был недолго. Летом 2000 года дагестанские родственники бизнесмена пообещали в обмен на его освобождение выкупить у боевиков из соседней Чечни двух оказавшихся в плену российских солдат-срочников. Когда те вернулись в свои части, комиссия по военнопленным при президенте РФ добилась прекращения уголовного преследования Аджиева. После освобождения он сразу же уехал в Ивановскую область, где стал руководить ОАО «Кинешма Машиностроительный завод», выпускавшим оборудование для изготовления бумаги и картона. Сейчас предприятие является банкротом, а в его бывших корпусах располагаются торговые центры. Летом прошлого года арбитраж Ивановской области привлек Зиявдина Аджиева и двух его компаньонов к субсидиарной ответственности по долгам завода.

Таким образом, интересоваться судьбой изъятых во время обыска в банке и «Столицах» изумрудов для их предполагаемого владельца не было смысла. По данным источника «Ъ», предпочел «забыть» про драгоценные минералы и директор крупного ювелирного завода, когда-то расплатившийся своей продукцией за оказанные ему коллекторские услуги.

Сергей Машкин

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