В России прошла новая волна «минирований»

В нескольких российских регионах поступили анонимные сообщения о минировании школ и административных объектов, ни одно пока не подтверждено.
Сообщения о минировании школ неизвестные разослали в Приморье. Как передает Nakhodka.Media, электронные письма с угрозами поступили в администрацию Находки. Все школы были эвакуированы и закрыты до окончания проверки. Сообщения о минировании рассылались и в Уссурийске, пишет ДВ-РОСС. Там школы эвакуировать не стали, ограничившись проверкой.
Утром письма о минировании школ поступили также в администрации Петропавловска-Камчатского, сообщает KamchatkaMedia. Была проведена эвакуация. Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Станислав Ковнацкий сообщил, что всего эвакуировали более 19 тыс. человек.
«Минирования» прошли и на Чукотке. Там сообщения поступили как на электронную почту, так и на номер экстренных служб. Эвакуацию провели в школах Анадыря, Билибино, Певека, Анадырского района, поселков Провидения и Эгвекинота. В Анадыре, в частности, были эвакуированы больше тысячи человек, их разместили в эвакопунктах, пишет «Чукотка».
В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа сообщения о минировании поступили в пять школ, пишет Siapress со ссылкой на источник. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что «заминированы» девять школ.
В Новосибирске после аналогичных сообщений проверяются мэрия, вокзал, аэропорт, государственный академический театр и некоторые другие объекты, сообщает НГС.
Волна «минирований» в России продолжается уже больше недели.
Так, накануне были эвакуированы все школы Тюмени и Саратова, 24 января занятия отменили в школах в Благовещенске, 21 января — в Симферополе, 20 января — в Магадане. 18 и 19 января сообщения с угрозами поступали в Красноярске, причем на второй день эвакуация не происходила, так как учебные заведения взяли под охрану еще накануне.